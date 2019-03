Buono sconto Amazon da 7 euro acquistando una selezione di libri

Fino al prossimo 8 aprile Amazon celebra La Festa del Libro, offrendo un buono sconto del valore di 7 euro acquistando almeno 20 euro di libri da una selezione di titoli.

Fino al prossimo 8 aprile Amazon.it regala un buono sconto di 7 euro a fronte di un acquisto di almeno 20 euro (ordine unico) su una selezione di libri. Il buono sconto verrà inviato tramite email al momento della spedizione dei prodotti acquistato e potrà essere sato fino al 23 maggio in tutte le categorie ad esclusione di libri, eBook e Kindle Store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali, offerta valida solamente per prodotti venduti e spediti da Amazon.

Potete consultare su Amazon.it la selezione di libri in offerta, tra i titoli aderenti alla promozione troviamo Storie della buonanotte per bambine ribelli 100 vite di donne straordinarie, Planeta Social Party, Francesco Totti Un capitano, Divertiti con Luì e Sofì Il Fantalibro dei Me Contro Te, La ragazza che amava Audrey Hepburn, Casamonica: viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma.

Una bella occasione per arricchire la propria libreria e al tempo stesso ottenere un buono sconto Amazon del valore di 7 euro.