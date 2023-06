Amazon regala Prey e altri tre giochi gratis per il Prime Day, scaricateli subito!

A luglio tornano le offerte Amazon Prime Day 2023 e per l'occasione Amazon regala quattro giochi (e numerosi bonus gratis) a tutti gli abbonati Prime, da oggi e fino al prossimo 11 luglio.

Se siete abbonati ad Amazon Prime potete scaricare gratis Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight Showdown e Star Wars Il Potere della Forza. Ma non solo, perché nelle prossime quattro settimane arriveranno anche bonus per giochi molto popolari tra cui Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone 2.0 e Pokémon GO.

Questi giochi e bonus si uniscono ai regali Amazon Prime di giugno 2023 che includono Sengoku 2, Mutation Nation, Soccer Brawl, Over Top, The Super Spy, Top Hunter, SteamWorld Dig 2, Neverwinter Nights Enhanced Edition, Autonauts, Revita, Roguebook, Once Upon a Jester e Gems of Destiny Homeless Dwarf.

Potete riscattare i giochi gratis sul sito di Amazon Prime: Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight Showdown e Star Wars Il Potere della Forza sono già disponibili per il download da mercoledì 21 giugno e resteranno in catalogo fino all'11 luglio, per scaricarli vi basterà avere un abbonamento Amazon Prime attivo e in corso. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo anche sulle migliori offerte Amazon Prime Day e sui trucchi per scoprire i migliori sconti prima degli altri e fare scorta di coupon sconto Amazon.