Amazon riduce la sezione gaming: licenziati circa cento dipendenti

Nonostante l'espansione del servizio Amazon Luna in Europa, la dirigenza di Amazon non ha risparmiato la propria divisione gaming l'impatto generato da una nuova ondata di licenziamenti.

Stando a quanto riferito da Bloomberg, infatti, il colosso dell'e-commerce ha ridotto il personale impegnato nel settore videoludico. Nello specifico, l'azienda ha deciso il licenziamento di circa cento dipendenti, suddivisi tra gli studi di San Diego e le sezioni responsabili dei programmi Prime Gaming e Game Growth. La decisione, come accennato, rientra all'interno di un più ampio piano di licenziamenti che colpirà oltre 9.000 dipendenti Amazon nel corso delle prossime settimane.

All'ufficializzazione della decisione ha fatto seguito l'invio ai dipendenti di una nota firmata dal vice presidente Cristoph Hartmann. Nel documento, si conferma la volontà di Amazon di continuare a investire nel settore dell'intrattenimento videoludico, nonostante la riduzione di personale. Al momento, non sembrano essere disponibili dettagli ulteriori in merito alla vicenda.



In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che ad oggi Amazon Luna non è ancora disponibile in Italia. Il servizio di gioco in streaming offerto da Amazon non è infatti ancora approdato sul mercato nostrano, nonostante la sua crescente diffusione nell'area del Vecchio Continente. Accanto ad Amazon Luna, proseguono le attività degli Amazon Game Studios, che negli ultimi anni hanno dato vita, tra gli altri, a New World.