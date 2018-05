Amazon rinnova l'appuntamento con i Mobile Masters: l'esport "tascabile" ha una nuova casa

Dopo il successo dello scorso anno, Amazon ha intenzione di organizzare nuovamente i Mobile Masters dal 23 al 24 giugno. L'evento riunirà giocatori dilettanti e giocatori professionisti per competere in una varietà di titoli in formato mobile: Power Rangers: Legacy Wars, Survival Arena, World of Tanks Blitz e Critical Ops.

I giocatori si sfideranno in due giorni per una parte del montepremi pari a $ 100.000. I Mobile Masters si terranno a Seattle quest'anno in modo che i tornei possano essere trasmessi dal nuovo studio streaming di Amazon.

Tutti i titoli presenti sfrutteranno la piattaforma GameOn. GameOn è il servizio per il gaming competitivo lanciato di recente dalla stessa Amazon che consente agli sviluppatori di integrare direttamente in modo nativo nei loro giochi la parte relativa ai tornei, attraverso una serie di API flessibili.

"Parlando con nWay e Game Insight, abbiamo riconosciuto che entrambi gli sviluppatori stavano cercando modi per inglobare il gioco competitivo nei loro titoli", ha dichiarato Marja Koopmans, direttore di Amazon Competitive Gaming. "Con GameOn, ora gli sviluppatori possono prevedere e sostenere direttamente le fasi di qualificazione in tutto il mondo per i Mobile Masters, identificare i migliori giocatori, assegnare ricompense ai partecipanti e coltivare talenti, creando un senso di comunità più forte. Siamo entusiasti di aiutare questi sviluppatori a realizzare la loro visione e ospitare i loro migliori giocatori ai Mobile Masters quest'estate."

Taehoon Kim, CEO di nWay, lo sviluppatore dietro Power Rangers Legacy Wars ha aggiunto: "Ora che abbiamo integrato GameOn, stiamo già assistendo a una crescita significativa della community e il tempo di gioco settimanale è aumentato del 28%. Abbiamo anche assistito ad un aumento di interesse dei fan attorno alle competizioni e alla possibilità di vincere premi reali. Si tratta di un'incredibile innovazione che riunisce il mondo fisico e digitale in un modo che porta i videogiochi mobile a un altro livello".

Dunque, se siete degli accaniti giocatori di Power Rangers Legacy Wars, World of Tanks Blitz, Survival Arena e Critical Ops vi consigliamo di tenere d'occhio la componente competitiva.