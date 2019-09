Offerte Amazon per il ritorno a scuola: sconti PS4 e Xbox One X

Vi abbiamo già segnalato le prime offerte videogiochi Amazon della promozione Back to School/Ritorno alla Grande, tuttavia il colosso dell'eCommerce ha messo in promozione anche le console PS4 e Xbox One X, ora in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato.

Nello specifico sono due le offerte Amazon degne di nota, una dedicata a PlayStation 4 Slim 500 GB in bundle con tre giochi e l'altra a Xbox One X in edizione limitata Robot White Edition.

Sconti Console Amazon

Il bundle (esclusivo Amazon.it) PS4 500 GB include la console con tre giochi (Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank) a 279.99 euro. Il secondo pacchetto invece vi permetterà di acquistare Xbox One X 1TB Robot White Edition con controller abbinato e una copia di Fallout 76 (oltre ad abbonamenti di prova per Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass) a 379.99 euro.

Non ci sono al momento sconti su PS4 PRO e Nintendo Switch ma l'offerta di Amazon Ritorno alla Grande durerà per tutta la settimana (fino al 9 settembre) non è escluso quindi che nuove promozioni possano fare la loro comparsa nei prossimi giorni.