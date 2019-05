Amazon sconta Spyro Reignited Trilogy, Horizon Zero Dawn e COD Black Ops 4

Se siete in cerca di offerte da acchiappare questo weekend, allora abbiamo alcune interessanti idee da proporvi. Mentre vi scriviamo, su Amazon.it sono disponibili in offerta a meno di 30€ tre titoli sicuramente molto apprezzati, che non possono mancare nella vostra collezione.

Spyro Reignited Trilogy, raccolta comprendente i primi tre capitoli con protagonista il draghetto viola, è proposta a soli 29,99 euro in versione PlayStation 4. Allo stesso prezzo, sempre per la console di casa Sony, è disponibile anche Call of Duty Black Ops 4, ultimo capitolo della serie FPS multimilionaria di Activision. Horizon Zero Dawn: Complete Edition, che oltre al gioco base comprende anche l'espansione Frozen Wilds, è invece in vendita a soli 27,99 euro.

Compra Spyro Reignited Trilogy per PS4 a 29,99 euro

Compra Call of Duty: Black Ops 4 + Calling Card a 29,99 euro

Compra Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PS4 a 27,99 euro

Le offerte sopra riportate saranno attive solamente per un periodo limitato oppure fino ad esaurimento scorte, pertanto vi invitiamo ad approfittarne quanto prima. I prezzi, inoltre, sono soggetti a variazioni improvvise: se ne notate uno diverso da quello segnalato, vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti, in questo modo provvederemo a correggere.