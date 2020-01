Amazon Sconti: 10 giochi in offerta da non perdere il 19 gennaio

Su Amazon sono disponibili sconti sui videogiochi tutto l'anno, e spulciando bene il catalogo è sempre possibile fare degli ottimi affari. Andiamo alla scoperta dei migliori gioco in offerta oggi 19 gennaio.

Lo sconto più interessante è senza dubbio quello applicato a La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra per PlayStation 4, che può essere acquistato a soli 11,98 euro, un prezzo decisamente basso per un prodotto di ottima caratura come quello sviluppato da Monolith Productions. Degni di nota anche Metro Exodus a 19,99 euro, The Witcher 3: Game of the Year Edition a 26,77 euro e Shadow of the Tomb Raider a 18,99 euro.

Sconti Videogiochi del 19 gennaio

Ci teniamo a ricordarvi che i prezzi potrebbero subire dei cambiamenti senza alcun preavviso e che tutte le offerte sono valide per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.