Amazon sconti, aspettando il Black Friday: giochi in offerta da The Last Of Us 2 a FIFA 21

In attesa delle offerte del Black Friday, Amazon continua a proporre sconti e promozioni sui migliori videogiochi, anche questo inizia settimana è piuttosto ricco di nuovi sconti: da Assassin's Creed Odyssey a FIFA 21, ecco le migliori offerte Amazon di lunedì 16 novembre.

The Last Of Us Parte 2 mantiene il suo prezzo di 49.99 euro (offerta in vigore già da qualche giorno) mentre il prezzo di FIFA 21 scende ancora e arriva a toccare i 39.99 euro, il più basso di sempre per il gioco di calcio Electronic Arts, lanciato lo scorso mese di ottobre.

Sconti Amazon sui videogiochi

Da segnalare anche gli sconti su Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins, nonchè il taglio di prezzo su Mortal Kombat XI e la super offerta su Fallout 76 Special Edition a poco meno di dieci euro. Vi ricordiamo che su Amazon i prezzi in offerta possono cambiare molto rapidamente, in questo caso vi invitiamo a segnalarci qui sotto eventuali discrepanze rispetto a quanto riportato, provvederemo a correggere e integrare nel minor tempo possibile.