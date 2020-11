Amazon Sconti Black Friday: le migliori offerte del 22 novembre

In vista del Black Friday, un periodo ricco di sconti dedicato a tutti gli appassionati della tecnologia e non, Amazon ha dato il via ad una ricca promozione della durata di ben 10 giorni che interessa gran parte del proprio catalogo. Ovviamente non mancano tanti sconti sui videogiochi: ecco i nostri consigli del 22 novembre.

Sono molti i prodotti in sconto per il Black Friday, e tra di essi sono inclusi anche alcuni giochi per le console di prossima generazione. Watch Dogs Legion (44,99 euro) e DiRT 5 (49,99 euro) hanno accompagnato il lancio di Xbox Series X|S e PlayStation 5, pertanto le supportano a dovere, mentre Gears 5 (12,99 euro), nonostante fosse già stato lanciato lo scorso anno, ha ricevuto un aggiornamento grafico per Xbox Series X|S. Ecco a voi le nostre proposte di oggi.

Le migliori offerte del 22 novembre

Le offerte del Black Friday di Amazon saranno attive fino al prossimo 30 novembre oppure fino ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualche gioco di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.