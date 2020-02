Amazon Sconti: cinque giochi in offerta, da The Division 2 a The Witcher 3 Wild Hunt

Anche oggi vi proponiamo le migliori offerte videogiochi su Amazon.it: abbiamo selezionato cinque titoli in vendita a prezzo ridotto sul noto sito di eCommerce solo per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Affrettatevi!

La nostra selezione si concentra su alcuni dei migliori titoli degli ultimi anni, tra questo trovano spazio anche giochi recentissimi come eFootball PES 2020 e Star Wars Jedi Fallen Order. Di seguito i link per accedere alle offerte.

Sconti Amazon Videogiochi

La Limited Edition di Tom Clancy's The Division 2 (esclusiva Amazon.it) costa 14.99 euro, con pochi euro in più (19.99 euro) è invece possibile acquistare Shadow of the Tomb Raider o The Witcher 3 Wild Hunt, entrambi in versione standard. Salendo leggermente di prezzo troviamo invece eFootball PES 2020 a 34.99 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 39.99 euro, i prezzi più bassi mai registrati per i due giochi in questione, usciti durante la scorsa stagione videoludica.

Avete trovato altre offerte interessanti su Amazon.it? Fatecele sapere scrivendo qui sotto nello spazio commenti, aggiorneremo la notizia con le vostre segnalazioni.