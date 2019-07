Amazon: sconti su COD Black Ops 4, Kingdom Hearts 3 e altri in vista del Prime Day

Anche se manca ancora qualche giorno all'Amazon Prime Day, il cui inizio è previsto per il prossimo 15 luglio, sul sito del celebre rivenditore è già possibile acquistare alcuni giochi in forte sconto.

A spiccare è senza ombra di dubbio Call of Duty: Black Ops 4, proposto in versione PlayStation 4 all'invitate prezzo di 20,98 euro. Si tratta di un grande momento per provare lo shooter di Treyarch, dal momento che nella giornata di ieri sono arrivati i nuovi contenuti di Operazione Apocalisse Z. Molto invitante anche lo sconto sulla versione UK di Kingdom Hearts 3 per PS4, in vendita a soli 31,50 euro. Nonostante provenga dal Regno Unito, quest'edizione include la localizzazione in lingua italiana (solo la cover e il manuale sono in inglese). La versione nostrana, invece, è in vendita a 36,99 euro. Proseguono, intanto, le offerte su giochi Ubisoft come Assassin's Creed Odyssey, Rainbow Six Siege e Far Cry New Dawn, oltre che su Red Dead Redemption 2.

Le offerte segnalate sono da intendersi a tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Amazon si riserva il diritto di cambiare i prezzi senza alcun preavviso, pertanto se notate delle modifiche non esitate a farcelo sapere con un commento. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che Amazon regala 10 euro a coloro che installano l'Assistant sul proprio browser.