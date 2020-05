Amazon sconti: al via la fase 2, nuovi videogiochi in offerta il 4 maggio

Anche Amazon inaugura la fase due rimuovendo i limiti sugli ordini di prodotti non necessari, i quali possono ora essere acquistati senza limitazioni di alcun tipo per quanto riguarda i tempi di spedizione. Per l'occasione, vi segnaliamo tre videogiochi in offerta per la giornata di oggi.

Tra i giochi in promozione troviamo Star Wars Jedi Fallen Order a 39.99 euro (in offerta per lo Star Wars Day, giornata mondiale di Guerre Stellari), GTA V Premium Edition a 28.99 euro e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 19,99 euro.

Amazon sconti videogiochi

Quest'ultima in particolare è forse l'offerta più conveniente tra quelle segnalate, il pacchetto Game of the Year Edition di The Witcher 3 Wild Hunt include oltre al gioco completo anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, per 19.99 euro è dunque possibile portarsi a casa la versione più completa del gioco di CD Projekt RED.

Le promozioni indicate sono valide per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, ricordiamo che anche i videogiochi possono ora essere acquistati su Amazon senza ritardi o altri vincoli legati all'emergenza Coronavirus.