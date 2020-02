Amazon Sconti: GTA 5 Premium Edition per PS4 e Xbox One in offerta per il weekend

In occasione del fine settimana, Amazon ha lanciato una nuova e interessante promozione dedicata al gioco più venduto del decennio appena trascorso: stiamo parlando, ovviamente, di Grand Theft Auto 5.

L'immortale free roaming criminale di Rockstar Games è proposto nella sua Premium Edition al prezzo promozionale di 24,99 euro, sia in versione PlayStation 4 che Xbox One. Per chi non lo sapesse, l'edizione premium include al suo interno, oltre al gioco base, tutti gli aggiornamenti e i contenuti extra pubblicati nel corso degli anni, e due lauti bonus indirizzati a GTA Online: il Criminal Enterprise Starter, comprendente proprietà, attività, armi, veicoli e oggetti di personalizzazione per il personaggio (contenuti che, se comprati separatamente, valgono oltre 10 milioni di GTA$) e 1.000.000 di GTA$ omaggio da spendere liberamente.

Ci teniamo a segnalare che le offerte sopra riportate sono da intendersi a tempo limitato e valide fino ad esaurimento scorte. Amazon, tuttavia, non ha indicato una data di scadenza, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne quanto prima.