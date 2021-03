Amazon: Sconti di marzo sui giochi Ubisoft, da Assassin's Creed Vallhala a Immortals

Se siete indecisi su quale gioco acquistare, allora vi consigliamo di dare un'occhiata agli sconti di marzo che Amazon Italia sta dedicando ai videogiochi pubblicati da Ubisoft sia sulla vecchia, che sulla nuova generazione.

È possibile acquistare a prezzo scontato i giochi più recenti della casa francese, tutti offerti in edizioni limitate esclusive di Amazon, a partire da Assassin's Creed Valhalla a 49,99 euro, fino ad arrivare a Immortals Fenyx Rising a 39,99 euro, Watch Dogs Legion a 39,99 euro e Just Dance 2021 a 29,99/39,99 euro.

Amazon | Sconti di marzo sui giochi Ubisoft in Limited Edition

Le offerte sopra indicate saranno attive per un tempo limitato e sono soggette ad esaurimento scorte, pertanto se avete visto qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne subito. Tutti i giochi possono essere spediti gratuitamente in un solo giorno grazie ad Amazon Prime.