Amazon sconti, migliori giochi in offerta il 21 aprile

In questo periodo di emergenza Coronavirus le offerte di Amazon Italia sui videogiochi non sono particolarmente numerose, il colosso dell'eCommerce sta dando la priorità a sconti su prodotti di prima necessità per aiutare le famiglie in difficoltà, tuttavia è comunque possibile trovare qualche vantaggiosa promozione.

Tra i giochi in sconto per la giornata di oggi (martedì 21) aprile vogliamo segnalarvi Death Stranding per PlayStation 4, Metro Exodus, F1 2019 e Assassin's Creed Origins, di seguito i link diretti per l'acquisto.

Sconti Amazon Videogiochi

I prezzi indicati possono variare in qualsiasi momento senza preavviso, tutte le offerte sono valide per la giornata di oggi e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Ricordiamo che in questo periodo Amazon.it sta dando priorità alla spedizione di beni di prima necessità e dunque in caso di acquisto di videogiochi i tempi di consegna potrebbero essere più lunghi del previsto, sopratutto in alcune zone d'Italia ancora pesantemente colpite dal Coronavirus.

Avete trovato prezzi diversi per i giochi segnalati? Fatecelo sapere nello spazio commenti, i prezzi riportati possono cambiare in qualsiasi momento, solo con una vostra segnalazione riusciremo a mantenere aggiornata la notizia.