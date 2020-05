Amazon sconti, i migliori videogiochi in offerta il 14 maggio

Ci avviciniamo al weekend e Amazon propone di consueto nuove offerte sui migliori videogiochi per tutte le console, tra cui Red Dead Redemption 2, The Sims 4 e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition.

In particolare la Game of the Year Edition di The Witcher 3 Wild Hunt costa 20.99 euro, prezzo davvero interessante per il pacchetto che include il gioco completo e le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Sconti anche per Red Dead Redemption 2 in versione PS4 e Star Wars Jedi Fallen Order.

Amazon Offerte

Come di consueto, gli sconti Amazon sono validi solamente per un periodo limitato dunque se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che i prodotti tornino ad essere venduti a prezzi pieno. In questo periodo di emergenza sanitaria Amazon.it sta continuando a consegnare regolarmente e recentemente le limitazioni sui prodotti non indispensabili sono state rimosse, potete dunque acquistare in piena tranquillità con la certezza di ricevere il vostro ordine in tempi brevi.