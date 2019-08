Amazon, sconti multipiattaforma: Kingdom Hearts 3, Assassin's Creed Odyssey e altri

Amazon ha lanciato le offerte speciali di agosto su numerosi giochi multipiattaforma, appartenenti perlopiù ai cataloghi di Square Enix e Ubisoft. Scopriamoli assieme!

Innanzitutto, l'ultima avventura di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, viene venduta a 29,99 euro. Kingdom Hearts 3 è proposto al prezzo di 34,99 euro, mentre Kingdom Hearts: The Story So Far per PS4 (che include tutti i capitoli precedenti in versione rimasterizzata) a 29,99 euro. Anche NieR Automata GOTY viene offerto a 29,99 euro.

Passando alla casa francese, vi segnaliamo in particolare Assassin's Creed Odyssey venduto a soli 25,99 euro in versione PS4 e 28,99 euro in edizione Xbox One. Far Cry: New Dawn è offerto a 19,99 euro, mentre Rainbow Six Siege per Xbox One potete farlo vostro a 14,99 euro. Segnaliamo, infine, MotoGP 19 a 38,99 euro e Anthem a 24,00 euro.

Le offerte rimarranno attive per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.