Amazon Sconti di Natale: le migliori offerte sui videogiochi del weekend

Siete ancora alla ricerca del regalo di Natale perfetto per i vostri amici e parenti? Non temete, su Amazon.it sono disponibili numerosi videogiochi in sconto che potrebbero interessarvi. Andiamo alla scoperta delle migliori offerte del weekend!

Sul sito del noto rivenditore sono disponibili degli sconti su alcuni giochi della collana PlayStation Hits, tra cui Horizon Zero Dawn: Complete Edition, God of War e The Last of Us Remastered, tutti proposi a soli 14,99 euro. Segnaliamo anche gli invitanti prezzi di Assassin's Creed Odssey (24,98 euro), Far Cry 5 (19,98 euro), The Division 2 (19,99 euro), NieR Automata (24,99 euro), Shadow of the Tomb Raider (18,99 euro), Metro Exodus (19,98 euro), Kingdom Hearts 3 (24,99 euro) e altri ancora.

Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne quanto prima, dal momento che le offerte sono a tempo limitato e soprattutto soggetto a esaurimento scorte.