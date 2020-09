Amazon sconti e offerte, da Resident Evil 2 a Ghost of Tsushima, le promozioni del weekend

Si avvicina il fine settimana e come di consueto Amazon propone una nuova ondata di videogiochi in offerta per tutte le principali piattaforme. La selezione non è particolarmente numerosa ma include titoli di notevole spessore come The Witcher 3 Wild Hunt e Red Dead Redemption 2.

Da segnalare la buona offerta legata a The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition (include il gioco e le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone) proposto a meno di 20 euro, ricordiamo che tutti i possessori del gioco otterranno l'aggiornamento gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X.

Sconti Videogiochi

Sconti anche su Ghost of Tsushima (edizione esclusiva Amazon con mini colonna sonora digitale) e New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch. Interessanti anche i prezzi di Resident Evil 2 Remake e Kingdom Hearts 3. Vi ricordiamo che tutte le offerte Amazon sono valide per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.