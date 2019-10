Amazon Sconti: PES 2020 e The Division 2 tra le offerte del weekend

Su Amazon è sempre possibile fare degli ottimi affari. Anche questo weekend sul noto sito e-commerce sono disponili delle ghiotte offerte sui videogiochi più caldi del momento, alcuni dei quali decisamente recenti.

Tra di essi, ad esempio, spicca PES 2020 a 45,99 euro: l'edizione proposta in offerta è quella europea, ma non temete, è inclusa anche la lingua italiana. The Division 2, che si appresta a ricevere l'aggiornamento con l'Episodio 2, è invece proposto a 19,99 euro in edizione standard e a 24,99 euro nella Limited Edition di Amazon, prezzi decisamente invitanti. Segnaliamo anche The Legend of Zelda Link's Awakening a 49,99 euro e altri ancora:

Le offerte indicate vanno considerate come a, dunque se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima. I prezzi sono inoltre soggetti a variazioni senza preavviso: se notate dei cambiamenti fatecelo sapere scrivendoci un commento nell'apposita sezione in calce a questa notizia.