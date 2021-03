Amazon sconti di primavera: Assassin's Creed Valhalla è la nuova offerta del giorno

Assassin's Creed Valhalla è in offerta su Amazon.it in versione Limited Edition come parte dei saldi di primavera, la promozione è valida solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili, dunque affrettatevi se siete interessati.

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition costa 45.75 euro, acquistando le versioni per PS4 e Xbox One (le uniche in offerta nel momento in cui scriviamo) potrete aggiornare gratis il gioco alle edizioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza costi aggiuntivi, se siete interessati dunque approfittatene, ad oggi questo è il prezzo più basso mai raggiunto dal nuovo episodio di Assassin's Creed. La Limited Edition (disponibile solo ed esclusivamente su Amazon.it) include una serie di bonus digitali tra cui il Pacchetto Insediamento del Berserker, il Lupo Destriero Hati e un Set di Rune.



Assassin's Creed Valhalla è stato pubblicato lo scorso autunno riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, recentemente è stato reso disponibile l'aggiornamento 1.2 di Assassin's Creed Valhalla ed è ufficialmente iniziata la nuova Stagione di Ostara con tanti premi e ricompense esclusive. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla, il gioco è disponibile su PC, su Google Stadia e tutte le console ad eccezione di Nintendo Switch.