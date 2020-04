Amazon, sconti di primavera sui giochi EA: da FIFA 20 e Star Wars

Anche oggi 23 aprile vi proponiamo alcune offerte disponibili su Amazon. Mentre vi scriviamo, sul sito del noto rivenditore sono in corso i Saldi di Primavera sui videogiochi di Electronic Arts. Scopriamoli assieme.

In sconto ci sono alcuni dei più recenti titoli del colosso americano, da FIFA 20 a Star Wars Jedi Fallen Order, fino ad arrivare a Star Wars Battlefront 2. Non mancano all'appello delle offerte sui giochi di catalogo, come Battlefield 5, The Sims 4, EA Sports UFC 3, Star Wars Battlefront 2 e Battlefield 1: Revolution.

Amazon - Spring Deals sui giochi Electronic Arts

Ci teniamo a precisare che le offerte sopra riportate sono da considerarsi a tempo limitato e valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi sono soggetti a variazioni continue ed Amazon non ha indicato la data di scadenza, pertanto se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima.