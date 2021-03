Amazon: ultimo giorno degli sconti di primavera, le migliori offerte

Sono queste le ultimissime ore per approfittare dei saldi di primavera di Amazon.it che termineranno alle 23:59 di oggi, mercoledì 31 marzo. Per l'occasione vi proponiamo una serie di videogiochi in offerta da non perdere, in vendita a prezzo scontato ancora per qualche ora.

Nella nostra lista trovano spazio tra gli altri Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch in vendita a 49.99 euro, interessante anche lo sconto su The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 16.98 euro, ricordiamo che tutti coloro in possesso della versione per PlayStation 4 o Xbox One riceveranno l'aggiornamento gratis all'edizione next-gen PS5 e Xbox Series X/S.

Amazon Offerte Videogiochi

Continuiamo con Immortals Fenyx Rising e Just Dance 2021 di Ubisoft a 39.99 euro mentre Watch Dogs Legion costa 35.55 euro, infine Assassin's Creed Valhalla viene proposto al prezzo offerta di 45,57 euro.