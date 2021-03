Amazon sconti di primavera: i videogiochi in offerta da non perdere

Su Amazon.it sono partiti gli sconti di primavera su migliaia di prodotti, tra i quali troviamo ovviamente anche i videogiochi. Abbiamo selezionato una serie di titoli da non perdere assolutamente, in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato.

In particolare segnaliamo Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 per Nintendo Switch a 49.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 a 50.99 euro e Ghost of Tsushima a 47,30 euro.

Amazon Sconti di Primavera

Taglio di prezzo anche per due giochi Ubisoft molto amati come Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla, scende leggermente anche il costo di The Last of Us Parte 2 e cala il prezzo di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, ora proposto a 16,98 euro. Questa edizione del gioco di CD Projekt RED include anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, inoltre ricordiamo che tutti i possessori riceveranno l'aggiornamento gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X/S non appena sarà disponibile.