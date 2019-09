Amazon Sconti: PS4 con FIFA 20 e le altre offerte del weekend su videogiochi e console

Mentre prosegue il weekend No IVA di Mediaworld, Amazon non se ne sta con le mani in mano e come sempre propone una serie di videogiochi e console in offerta. Andiamo alla scoperta degli sconti disponibili questo weekend.

Tra le offerte spicca senz'altro il bundle contenente PlayStation 4 da 500 GB con FIFA 20, venduto esclusivamente da Amazon.it al prezzo promozionale di 284,99 euro. Segnaliamo anche Xbox One X con i capitoli di Gears dal 2 al 5, FIFA 20, 14 giorni di Xbox Live Gold e 1 mese di Xbox Game Pass a 438,02 euro e Xbox One X con FIFA 20, Shadow of the Tomb Raider, 14 gg di Gold e 1 mese di Pass a 449,99 euro.

Precisiamo che le offerte sopra riportate sono a tempo limitato e soggette ad esaurimento scorte, pertanto se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima. I prezzi, inoltre, sono soggetti a variazioni continue: se notate dei cambiamenti non esitate a farcelo sapere scrivendoci un commento nell'apposita sezione in calce a questa notizia.