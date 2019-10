Amazon Sconti: PS4 Pro e PS4 in bundle con FIFA 20 e COD Modern Warfare in offerta

Se stavate pensando di acquistare una nuova PlayStation 4, allora abbiamo buone notizie per voi. Amazon ha lanciato una nuova serie di sconti sulla console di casa Sony, che può essere acquistata in bundle con differenti giochi e anche nella sua performante versione Pro a prezzo ridotto.

La sola PlayStation 4 da 500GB in colorazione nera è proposta a 229 euro, ma sono disponibili all'acquisto anche tre differenti bundle in vendita a 279,99 euro l'uno. Uno include PS4 500 GB con Uncharted 4: Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank, un altro PS4 500 GB con FIFA 20 e l'ultimo, attualmente in prenotazione e in uscita il 25 ottobre, PS4 1TB con Call of Duty: Modern Warfare. PlayStation 4 Pro 1TB, invece, è offerta al prezzo promozionale di 329 euro.

Le offerte sopra riportate sono a, dunque se siete interessati all'acquisto di uno dei bundle di approfittarne in fretta. I prezzi sono inoltre soggetti a variazioni senza preavviso: se notate dei cambiamenti segnalatecelo con un commento nell'apposita sezione in calce a questa notizia.