Amazon, sconti Back to School per Sony: Days Gone, Dualshock con skin Fornite

Amazon ha lanciato una nuova promozione chiamata Back to School dedicata in maniera specifica ai prodotti di casa Sony. Nello specifico, sono stati scontati Days Gone e diversi Dualshock.

Days Gone, ottimo open world sviluppato dai ragazzi di Bend Studio in esclusiva per PlayStation 4, è proposto nell'edizione Steelbook esclusiva di Amazon.it al prezzo di 49,99 euro. In aggiunta al titolo, sono disponibili delle offerte su diverse colorazioni del Dualshock 4, tutte proposte al prezzo di 49,99 euro. Stiamo parlando di: Dualshock bianco, Dualshock rosso e il bundle Dualshock nero con skin Neo Versa di Fortnite.

Le offerte sopra riportate, come sempre accade per il rivenditore italiano, sono a tempo limitato, o quantomeno disponibili fino ad esaurimento scorte. Pertanto, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Non è escluso che possano andare incontro a variazioni di prezzo: se notate cambiamenti o prezzi diversi rispetto a quanto segnalato vi invitiamo a lasciarci un commento qui sotto, sistemeremo non appena possibile.