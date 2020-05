Amazon Sconti: Star Wars Jedi Fallen Order in offerta per lo Star Wars Day

Tra un paio di giorni, il 4 maggio, si celebrerà lo Star Wars Day, una giornata interamente dedicata ad uno dei franchise più amati al mondo. Quale miglior modo di festeggiarlo di un invitante sconto su Star Wars Jedi Fallen Order, l'ultimo apprezzato capitolo videoludico sviluppato da Respawn Entertainment?

I titolo single player può essere acquistato in sconto su Amazon per tutte le piattaforme di gioco: le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono proposte a 39,99 euro, mentre l'edizione fisica per PC a 34,99 euro (attenzione, la confezione contiene solamente il codice). Chi invece si accontenta del digitale, può acquistare solamente il codice Origin a 29,99 euro con consegna immediata.

Le offerte sopracitate sono da considerarsi. Se siete interessati all'acquisto, vi consigliamo di procedere il prima possibile. Per saperne di più sul videogioco, che si è rivelato una delle sorprese più gradite della scorsa stagione videoludica, vi consigliamo invece di leggere la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order