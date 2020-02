Amazon Sconti: tre videogiochi in offerta oggi 16 febbraio

State cercando un modo per concludere al meglio questa settimana? Allora potreste prendere in considerazione l'idea di acquistare uno dei videogiochi attualmente in offerta su Amazon.it!

Per oggi domenica 16 febbraio vi segnaliamo tre videogiochi in sconto sul sito nel noto rivenditore. Il primo è Resident Evil 2 Remake, proposto all'invitante prezzo di 25,98 euro. Degni di nota anche Control a 29,99 euro e Shadow of the Tomb Raider a 16,78 euro.

Amazon - Sconti del 16 febbraio

Ne approfittiamo per segnalarvi che proseguono anche oggi le offerte su GTA 5: Premium Edition per PS4 e Xbox One, proposto a 24,99 euro, sulla Limited Edition di Tom Clancy's The Division 2, ancora disponibile al prezzo promozionale di 14,99 euro, e su diversi bundle con Xbox One X.

Come sempre, teniamo a ricordarvi che i prezzi sopra indicati potrebbero subire delle modifiche improvvise e che le offerte sono da considerarsi valide per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. La durata degli sconti non è indicata, dunque se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.