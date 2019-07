Amazon, gli sconti sui videogiochi del weekend del 27 luglio

Amazon offre sempre qualche valido motivo per spendere i propri sudati guadagni, e neppure oggi fa eccezione. Andiamo alla scoperta dei migliori sconti del weekend del 27 luglio appena cominciato.

Tra i titoli in offerta oggi spicca Battlefield 5, proposto a 29,00 euro in edizione Xbox One (su PS4 risulta esaurito al momento). Negli ultimi mesi il titolo si è espanso notevolmente, dando il benvenuto a nuove mappe, alla modalità cooperativa e alla battle royale. Spazio anche per Anthem, venduto a 24,99 euro: nell'universo condiviso del gioco di BioWare sta per partire l'evento Cataclisma. Degna di nota anche Trials Rising Gold Edition, scontata a 19,99 euro. Prosegue, intanto, la promozione su Red Dead Redemption 2, offerto a 39,99 euro. Ecco a voi una selezione degli sconti attivi nel weekend del 27 luglio.

Le offerte sopra riportate sonoe attive. Amazon si riserva il diritto di cambiare i prezzi senza alcun preavviso, pertanto se notate delle modifiche vi invitiamo a farcelo sapere con un commento.