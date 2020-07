Amazon: sconti del weekend sui giochi EA, da FIFA 20 e Star Wars Jedi Fallen Order

È cominciato un nuovo fine settimane, e come nostro solito vi proponiamo alcune delle miglior offerte reperibili in rete. In questa sede portiamo alla vostra attenzione gli sconti sui giochi di Electronic Arts attivi su Amazon.

FIFA 20, complice il periodo dell'anno favorevole, è calato notevolmente di prezzo ed ormai può essere recuperato a meno di venti euro. Ottimo per chi vuole ingannare l'attesa in vista del prossimo capitolo. Offerte anche su Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5 e altri. A seguire tutti i dettagli.

Amazon - Sconti del weekend Electronic Arts

Ci teniamo ad avvertirvi che tutte offerte sopra indicate sono a tempo limitato e valide fino ad esaurimento scorte. Inoltre i prezzi sono soggetti a variazioni continue ed Amazon non ha indicato la data di scadenza delle promozioni, dunque se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima.