Amazon Sconti: Xbox Game Pass Ultimate in vendita a metà prezzo!

I vostri abbonamenti a Xbox Game Pass e Xbox Live Gold stanno per scadere, avete già usufruito della prova gratuita concessa da Microsoft e state cercando un modo per estenderli senza spendere troppo? Abbiamo quello che fa per voi.

Amazon ha appena lanciato un'offerta imperdibile su Xbox Game Pass Ultimate, il servizio più completo di casa Microsoft che include in un unico pacchetto Game Pass e Live Gold: per un periodo di tempo limitato, è possibile comprare 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo, ovvero a 38,99 euro anziché 77,98 euro. All'acquisto vi verranno forniti immediatamente due codici download da 3 mesi ciascuno, che scadranno il 15 novembre 2019.

L'offerta è a tempo limitato (sebbene non sia indicata la data di scadenza), pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Il catalogo di Xbox Game Pass è in continua espansione, e questo mese ha dato il benvenuto ad un mucchio di nuovi titoli, sia per Xbox One che per PC. La line-up di ottobre si Xbox Game Pass vanta tra le sue fila The Outer Worlds, nuovo gioco di Obsidian Entertainment arrivato nel servizio ieri 25 ottobre, il giorno stesso in cui ha effettuato il debutto sul mercato.