Amazon Sconti: Xbox One S All Digital con FIFA 20 tra le offerte della Gaming Week

Prosegue l'Amazon Gaming Week, una settimana ricca di offerte su console, videogiochi e accessori. Quest'oggi vi proponiamo una nuova offerta, che potrebbe risultare interessante per tutti i giocatori interessanti ad entrare nel mondo Xbox per la prima volta.

Su Amazon è infatti possibile acquistare Xbox One S 1TB All Digital Edition a soli 149,00 euro. Assieme alla console, che ricordiamo essere priva di un lettore di dischi e quindi compatibile solo contenuti digitali, sono inclusi anche i voucher per riscattare un mese di Xbox Live Gold, Sea of Thieves, Minecraft e un pacchetto di Fortnite contenente una Legendary Evolving Skin e ben 2.000 V-Buck da spendere liberamente nel negozio di gioco (sono sufficienti a comprare ben due Pass della Battaglia). La versione comprendente anche FIFA 20 è invece in vendita a 179,99 euro, mentre la classica Xbox One S con 3 mesi di Xbox Game Pass e 3 mesi di Xbox Live Gold è in offerta a 214,99 euro.

A seguire trovate invece una selezione di giochi in offerta per la Amazon Gaming Week:

La Amazon Gaming Week 2019 proseguirà fino a domenica 6 ottobre con sconti speciali su giochi, console, accessori e PC Gaming, continueremo a proporvi su queste pagine una selezione di offerte che riteniamo possano essere interessanti.