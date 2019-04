Amazon: buono sconto 10 euro effettuando il login all'app per iPhone e Android

Amazon regala un buono sconto del valore di dieci euro (utilizzabile su ogni acquisto del valore minimo di 30 euro) a tutti coloro che effettueranno per la prima volta il login all'app per iOS e Android. Di seguito, termini e condizioni dell'offerta.

"Ottieni il buono sconto prima del 31 Maggio 2019 e utilizzalo entro il 16 Giugno 2019 Effettua il tuo primo accesso sulla App Amazon tra le ore 00:00 del 1 Aprile 2019 e le ore 23:59 del 31 Maggio 2019 e ricevi un buono sconto di 10 euro Se effettui il primo accesso sulla App Amazon tra le ore 00:00 del 1 Aprile 2019 e le ore 23:59 del 31 Maggio 2019, puoi ricevere un buono sconto di 10 euro spendibile su un ordine di almeno 30 euro effettuato tramite l’App Amazon. Se sei eligibile per la promozione, puoi richiedere il buono sconto di 10 euro accedendo al tuo account nell’App Amazon, e poi cliccando sul banner che compare in homepage nell’App Amazon."

L'offerta è disponibile solamente sulla App Amazon ufficiale per iOS e Android scaricabile da App Store e Google Play, promozione non compatibile con l'applicazione per Tablet Android, iPad e Windows Phone. Il buono sconto sarà utilizzabile entro il 16 giugno su acquisti di almeno 30 euro effettuati tramite l'app su prodotti venduti e spediti da Amazon (tranne Warehouse Deals) esclusi libri, contenuti digitali (eBook, Fire Stick TV, MP3), alcolici, Buoni Regalo, eReader Kindle e Tablet Fire.