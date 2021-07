Amazon: buono sconto di 10 euro usando l'App per la prima volta

Se non avete mai effettuato l'accesso all'App di Amazon, lo store di Jeff Bezos vi riconosce un buono sconto di ben 10 euro da poter utilizzare per un acquisto del valore di almeno 25 euro. La promozione è valida fino al 27 luglio.

Se effettuate il primo accesso all'App di Amazon entro il 27 luglio, potrete ricevere un buono sconto di 10 euro spendibile su un ordine di almeno 25 euro effettuato tramite l’App Amazon.

Se siete eleggibili per la promozione, potete richiedere il buono sconto di 10 euro accedendo al vostro account nell’App di Amazon cliccando sul banner che compare in homepage, potrebbe essere necessario scorrere finchè non appare il banner. Dopo aver cliccato, il buono sconto verrà applicato al vostro account e potrà essere utilizzato per ordini idonei effettuati tramite l’App entro le ore 23:59 del 27 luglio 2021.

Cliccate qui per verificare se il vostro account è idoneo alla promozione

Se avete ha già effettuato in passato l’accesso all’App Amazon, pur senza effettuare alcun acquisto, l'offerta non è applicabile. Se l’offerta non è applicabile, vedrete l’avviso “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta” sulla pagina promozionale.

L'offerta è estesa ai primi 5000 clienti idonei il buono potrà essere utilizzato per acquistare articoli venduti e spediti da Amazon. Tutte le limitazioni dell'offerta su Amazon a questo link.