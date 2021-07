Amazon: buono sconto 6 euro, come è possibile ottenerlo?

Ottima promozione da parte di Amazon per risparmiare ulteriormente con le offerte che vi segnaliamo quotidianamente: ricevi un buono sconto di 6 euro semplicemente ricaricando l'account di almeno 60 euro. La promozione scade il 30 settembre.

Clicca qui per aderire alla promozione

L'offerta scade alle ore 23:59 del 30 settembre, limitata ad un solo ordine e ad un solo account e riservata solamente a chi ha un account attivo da almeno 12 mesi e non ha mai effettuato ricariche negli ultimi 36 mesi. Il valore del buono sconto sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine, per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica.

Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 30 dicembre 2021 per ordini effettuati su Amazon.it, esclusi contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Su Amazon sono attive anche altre promozioni che ci permettono di risparmiare ulteriormente, come per esempio 5 Euro di buono Amazon attivando la prova gratuita di Amazon Music Unlimited, 5 Euro guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV, un credito promozionale Amazon di 8 Euro caricando le tue foto su Amazon Photos e 30 giorni di prova gratuita di Prime, Prime Video, Music Unlimited e Kindle Unlimited.