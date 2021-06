Amazon: buono sconto 6 euro, ultime ore per approfittare dell'offerta

Ottima promozione da parte di Amazon per risparmiare ulteriormente con le offerte di Amazon Prime Day: ricevi un buono sconto di 6 euro semplicemente ricaricando l'account di almeno 50 euro. La promozione scade alla mezzanotte di oggi.

Clicca qui per aderire alla promozione

L'offerta scade alle ore 23:59 di oggi 22 giugno 2021, limitata ad un solo ordine e ad un solo account e riservata solamente agli abbonati ad Amazon Prime (clicca qui per attivare la prova gratuita di 30 se non sei abbonato). Il valore del buono sconto sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine, per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica.

Il buono sconto è utilizzabile fino alle 23:59 del 21 settembre 2021 per ordini effettuati su Amazon.it, esclusi contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Vi ricordiamo inoltre che oggi è l'ultimo giorno di offerte Amazon Prime Day, questo è il link alla pagina dell'evento, tutti i prodotti sono suddivisi per categorie. Tantissimi articoli della sezione "Amazon Warehouse" sono scontati del 30%, qui si possono trovare i migliori affari, molti articoli sono praticamente nuovi e, applicando il 30% di sconto al prezzo già scontato, si possono ottenere delle offerte incredibili.

Termineranno alle 23:59 di oggi anche le promozioni che ci permettono di ottenere due servizi senza nessuna spesa, come Kindle Unlimited completamente gratuito per 3 mesi per gli abbonati Amazon Prime e Amazon Music Unlimited 4 mesi gratis a questo link.