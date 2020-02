Amazon lancerà un servizio di Cloud Gaming in streaming prima di PS5 e Xbox Series X?

Gli Amazon Game Studios sono attualmente impegnati su più fronti. Tra i progetti in sviluppo presso i team possiamo citare il nuovo MMORPG dedicato al Signore degli Anelli od il più imminente MMO New World.

Con una crescente offerta videoludica in cantiere, il colosso tecnologico potrebbe decidere di inaugurare un proprio servizio di gioco in streaming: questa è l'opinione di Patrick Rose, ex game designer ed attualmente attivo come esperto di settore presso Game Analyst. Interrogato in merito dalla redazione di Trusted Reviews, quest'ultimo ha condiviso alcune considerazioni sull'argomento.

"Ci sono buone probabilità che Amazon sia, o sarà presto, pronta ad offrire servizi di gioco in cloud. - ha affermato - Con l'MMORPG di Amazon New World in arrivo potrebbero persino avere già un grande gioco in cantiere, che potrebbe essere offerto gratuitamente sulla propria piattaforma cloud gaming - e forse persino monetizzare tramite acquisti in-game". Secondo Patrick Rose, il lancio di un tale servizio potrebbe avvenire prima del lancio delle future PlayStation 5 e Xbox One Series X, magari proprio in prossimità del debutto dell'MMORPG.



Trusted Reviews ha contattato Amazon per un commento, ma al momento non ha ricevuto risposta in merito alla considerazioni dell'analista. L'universo del cloud gaming si è fatto recentemente sempre più affollato: ve ne ha parlato il nostro Francesco Fossetti in un video dedicato a GeForce Now, Google Stadia, PS Now e Project xCloud.