Amazon e lo studio di Crossfire annunciano un nuovo tripla A

Amazon Games e Smilegate, studio di sviluppo responsabile di Crossfire, hanno annunciato una partenership per la pubblicazione di un tripla A a febbraio 2021.

Il CEO di Smilegate RPG, Chi Won Gil, ha dichiarato che le due compagnie "combineranno le loro rispettive competenze per introdurre uno dei giochi tripla A [di Smilegate, nda] all'utenza occidentale". Al momento, in ogni caso, i dettagli sull'accordo sono piuttosto scarsi e non sono note informazioni su questo misterioso gioco, che dovrebbe essere un gioco di ruolo visto il coinvolgimento della divisione Smilegate RPG. A tal proposito, i vertici si sono limitati a riferire che maggiori informazioni verranno svelate "prossimamente".

Lo sviluppatore sudcoreano Smilegate è noto principalmente per Crossfire, uno sparatutto in prima persona free-to-play particolarmente popolare in Asia che può contare su una base di ben 670 milioni di giocatori registrati, con picchi di 8 milioni di utenti connessi in contemporanea. Come mai hanno scelto Amazon per questo accordo? Chi Won Gil ha spiegato che "Amazon Games è posizionato in maniera unica e in qualità di publisher può raggiungere un pubblico completamente nuovo grazie alle sue risorse che includono Twitch, Prime Gaming, Amazon Web Services e altro ancora".

L'espansione in Occidente di Smilegate è già cominciata da qualche anno, con l'apertura di uno studio a Berlino (che purtroppo ha chiuso nel giro di un anno) e uno studio a Barcellona focalizzato sui tripla A. Entro la fine del 2020 arriverà CrossfireX su Xbox One e Xbox One X (versione console di Crossfire), con una campagna per giocatore singolo curata da Remedy Entertainment.