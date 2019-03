Amazon svela la data di uscita di Super Mario Maker 2 su Nintendo Switch?

Il nuovo aggiornamento della pagina di Amazon UK dedicata a Super Mario Maker 2 fissa al prossimo 12 giugno la data di lancio "ufficiosa" del titolo in esclusiva su Nintendo Switch.

Nel momento in cui scriviamo, la scheda del videogioco consultabile sulle pagine del portale britannico del negozio digitale di Amazon continua a riportare il 12 giugno come data di uscita di Super Mario Maker 2.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Nintendo, ricordiamo a chi ci segue che il nuovo atto di questa originale serie "creativa" dedicata all'idraulico baffuto più famoso della storia dei videogiochi rimarrà nel solco tracciato dall'episodio precedente e ci permetterà di realizzare livelli sempre più complessi e strutturati attraverso un editor di facile utilizzo.

Collocare nemici, tubi, piattaforme e blocchi sarà reso ancora più semplice e intuitivo grazie all'ausilio di nuove funzionalità e di oggetti provenienti dai molteplici, colorati universi di Super Mario (e non solo). Sempre all'interno di Super Mario Maker 2 troveremo poi un sistema più efficace per votare le creazioni degli altri utenti e consentire agli appassionati di condividere e provare le creazioni proprie o suggerire modifiche e miglioramenti per quelle altrui.

