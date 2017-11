Amazon svela le date del Champions of Fire Mobile eSports Tournament

Quest'oggiha svelato le date, le location e i dettagli delprevisto per gli inizi del prossimo mese.

Il torneo si svolgerà il 2 e 3 dicembre presso i Time Inc. Studios di New York City, dove ben 12 "celebrità" del gaming si contenderanno un montepremi di 50 mila dollari. L'intera competizione sarà trasmessa in diretta su Twitch e successivamente sul canale televisivo CBS Sports Network.

Questi sono i giochi sui quali si sfideranno i partecipanti:

Beach Buggy Racing – Vector Unit

– Vector Unit Beat Fever – WRKSHP

– WRKSHP Cooking Craze – Big Fish Games

– Big Fish Games Disney Crossy Road – Disney

– Disney Minion Rush – Gameloft

– Gameloft Flappy Bird Family – DOTGEARS

– DOTGEARS Pac-Man 256 – Bandai Namco

– Bandai Namco Real Racing 3 – Electronic Arts

– Electronic Arts Sonic Forces: Speed Battle – SEGA (Prossimamente)

Questa, invece, una lista delle celebrità che hanno già confermato la loro presenza. Gli altri saranno svelati nei prossimi giorni:

Swiftor

NampaiKid

MystIc7

Northernlion

Hafu

Naomi Kyle

Avajaijai

xChocoBars

Amazon spera che la natura accessibile dei giochi mobile sopra indicati possa spingere sempre più persone ad avvicinarsi alla scena degli eSport e a partecipare ai tornei futuri.