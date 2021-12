Su Amazon tanti Funko Pop sono acquistabili a prezzo scontato

I Funko Pop sono modelli in miniatura dei principali personaggi cinematografici, di fumetti, serie tv, videogiochi e celebrità in generale, famosissimi in tutto il mondo, diventati una vera e propria mania e veri oggetti ricercatissimi dai collezionisti, sproporzionati con la testa molto più grande rispetto al corpo.

I Funko Pop sono di varie dimensioni, quella standard si aggira intorno ai 10 cm, i supersize oltre i 10 cm, esistono anche i portachiavi o Funko Pop con veicoli o versioni speciali che includono nella confezione più di un Pop. Inoltre esistono dei modelli che riproducono eventi o scene specifiche, come per esempio “La battaglia dei bastardi” de Il trono di spade o Daenerys che cavalca il drago che sputa fuoco.

