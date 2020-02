Offerte Amazon: quattro videogiochi in sconto per iniziare bene la settimana

È appena cominciata una nuova settimana, e se state cercando un modo per rilassarvi ed evadere dalla solita routine quotidiana, allora abbiamo qualcosa che potrebbe fare al caso vostro. Andiamo alla scoperta dei migliori videogiochi in sconto su Amazon.it oggi 3 febbraio.

Iniziamo segnalando Resident Evil 2 Remake, il cui prezzo è ulteriormente calato rispetto alla giornata di ieri: oggi l'eccellente lavoro di Capcom può essere acquistato a soli 25,14 euro. Per gli amanti dell'avventura c'è in sconto Shadow of the Tomb Raider, mentre ai più competitivi consigliamo l'eccellente picchiaduro di Arc System Works, Dragon Ball FighterZ. Degno di nota anche il prezzo di Kingdom Hearts 3, che ha recentemente accolto la sua prima e ultima espansione, ReMind.

Videogiochi in sconto su Amazon il 3 febbraio

Prosegue, intanto, l'offerta su Xbox Game Pass Ultimate, che permette di ottenere tre mesi in regalo con l'acquisto di una sottoscrizione da tre mesi, per un totale di sei.

Ci teniamo a precisare che prezzi sopra riportati potrebbero subire dei cambiamenti senza alcun preavviso e che tutte le offerte sono da considerarsi valide per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. La durata degli sconti, tuttavia, non è indicata, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile se avete trovato qualcosa di vostro interesse.