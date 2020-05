Amazon e Twitch Prime: annunciati i giochi gratis di giugno 2020

A pochi giorni dall'inizio del nuovo mese, sono stati svelati i cinque giochi per PC che gli abbonati a Twitch Prime - servizio incluso in Amazon Prime - potranno scaricare gratuitamente nel corso del mese di giugno.

Stiamo parlando di Forsaken Remastered, Observer, Project Warlock, Steel Rats e The Flame in the Flood. I cinque titoli potranno essere comodamente riscattati a questo indirizzo a partire da lunedì primo primo giugno fino al 30 giugno. Non dovrete far altro che effettuare il login con il vostro account iscritto a Prime e cliccare sul pulsante "Richiesta" per ogni gioco di vostro interesse. Una volta fatto ciò, potrete scaricati tramite l'applicazione Twitch per Desktop.

Avete quindi ancora pochi giorni per riscattare i giochi Twitch Prime gratis di maggio, ovvero Snake Pass, Urban Trial Playground, Avicii Invector, Pankapu, The Little Acre e Fracture Minds. Se ancora non vi bastano, segnaliamo che è anche disponibile il primo dei tre drop dei giochi SNK gratis: potete scaricare gratis classici del passato come Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar e Samurai Shodown II: non lasciateveli sfuggire!