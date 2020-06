Amazon e Twitch Prime: Observer tra i giochi gratis di giugno 2020

Come promesso, Twitch Prime ha messo a disposizione i nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio, che ricordiamo essere compreso nella sottoscrizione ad Amazon Prime.

Adesso tutti gli abbonati possono riscattare e aggiungere alla propria libreria in maniera permanente Forsaken Remastered, Observer, Project Warlock, Steel Rats e The Flame in the Flood. Per ottenerli non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo entro il 30 giugno, effettuare il login con il vostro account iscritto a Prime e cliccare sul pulsante "Richiesta" per ogni gioco di vostro interesse. Una volta fatto ciò, potrete scaricarli tramite l'applicazione Twitch per Desktop.

Segnaliamo che in questi giorni gli iscritti a Twitch Prime possono riscattare gratis anche molti altri giochi. Oltre a sette classici di SNK (Art of Fighting 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar e Samurai Shodown II), sono a disposizione anche Silence, Anna's Quest, The Last Tinker: City of Colors e Max: The Curse of Brotherhood. Una vera e propria scorpacciata di giochi gratis! Li trovate tutti allo stesso link che vi abbiamo fornito poco sopra.