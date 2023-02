Amazon University Esports, inizia ufficialmente lo Spring Split 2023

A un mese e mezzo dalla conclusione del Winter Split dell’Amazon University Esports in Italia, la competizione esport per studenti universitari ritorna con lo Spring Split per una primavera ricca di competizioni. Si tratta dell’ottava stagione che vedrà, peraltro, le finali tenersi in LAN.

Le iscrizioni per lo split primaverile sono ufficialmente aperte a tutti gli atenei interessati e riguardano i seguenti titoli: League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, Clash Royale e Rocket League. Dopo settimane di battaglie, i vincitori delle qualificazioni nazionali si affronteranno alle Grand Final dal vivo.

L’obiettivo di questa competizione, si ricorda, è quello di sensibilizzare gli studenti sulle carriere nel mondo degli esport, che si tratti della partecipazione come giocatore o del lato di media, logistica, amministrazione o produzione dietro le quinte. Assieme ai tornei stessi dell’Amazon University Esports, infatti, gli organizzatori di King Esport e i partner chiave come HP Omen, Samsung, Fritz! e Prime Student organizzeranno workshop formativi. Inoltre, con questo Spring Split arriva lo spazio virtuale University World per consentire agli studenti di interagire direttamente e creare community.

Francesco Basile, co-fondatore di King Esport, ha dichiarato: “La risposta degli studenti a tutte le nuove iniziative è stata magnifica. Con lo Spring Split del 2023 implementeremo e miglioreremo tutte le attività volte a coinvolgere gli studenti, che saranno posti ancor di più al centro del progetto. Siamo pronti e non vediamo l’ora cominci questa nuova edizione”.