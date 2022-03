Amazon University Esports Masters hanno inizio: Polimi e Bocconi rappresenteranno l'Italia

Amazon University Esports Masters, il più importante campionato europeo dedicato alla scena accademica del gaming competitivo - organizzato da GGTech e che in Italia si avvale del supporto di PG Esports - avvia ufficialmente l’edizione 2022 con il torneo di League of Legends.

Gli scontri della group phase sono già cominciati nei giorni scorsi e i match continueranno con i play-off a partire dal 21 maggio, per chiudersi con la finale del 25-26 giugno. In Italia le competizioni saranno trasmesse sul canale Twitch di PG Esports a cominciare dai play-off, il momento in cui la gara entra davvero nel vivo.

A comporre la rosa delle squadre che avranno l’opportunità di mostrare le proprie abilità di fronte alla scena competitiva europea saranno proprio i team vincenti delle finali universitarie, disputate in ogni nazione su League of Legends: sono 22 gli Istituti coinvolti, provenienti da 15 Paesi. Nel caso dell’Italia, a rappresentare il Belpaese e la propria università saranno i due team che hanno sbaragliato gli avversari durante la Winter Season: il team del Politecnico di Milano e dell’Università Bocconi.

La competizione poi si sposterà su altri titoli competitivi: la group phase di Rocket League partirà il 9 aprile, con playoff previsti per il 30 aprile e finale il 1° maggio; Teamfight Tactics invece vedrà le squadre impegnate il 7 maggio nella fase a gruppi e nei playoff e la finale prevista per l’8 maggio; infine, per Clash Royale sono previsti group phase e playoff il 24 maggio e finale il 25 maggio.

Anche solo prendere parte a un torneo di questo livello significa poter mostrare le proprie capacità di fronte a tutta Europa, un’opportunità unica per tutti i pro-player alle prime armi che vogliano fare della propria passione una professione. I vincitori potranno ufficialmente definirsi “Esports European Academic Champions”, titolo di cui si possono fregiare solo i migliori player universitari, e aggiudicarsi il montepremi in palio, che ammonta in totale a ben 24.500 Euro.

Anche in questa ultima edizione, Amazon University Esports Masters sarà supportata da diversi partner come Riot Games, Intel e Twitch Student, che garantiranno le migliori tecnologie di ultima generazione e la massima potenza nel campo del gaming, confermando così il loro sostegno per l'ecosistema esport e soprattutto per le competizioni in ambito universitario.