Amazon University Esports e PG Esports aprono iscrizioni alla stagione 2022

Gli appassionati di esport in Italia non dovranno più restare fermi a guardare competizioni come i PG Nationals 2022 di League of Legends ora in corso. Gli studenti universitari potranno scendere in campo con la terza edizione dell’Amazon UNIVERSITY Esports Italia, la competizione per giovani supportata da PG Esports.

Gli studenti italiani avranno anche quest’anno l’imperdibile opportunità di mettere in mostra le proprie abilità e calcare i primi passi nella scena esport che conta davvero, cercando di farsi notare dai migliori team professionisti a livello europeo.

Già da venerdì 14 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni per formare le squadre che si sfideranno sui celebri League of Legends, il MOBA per eccellenza, Clash Royale, l’apprezzatissimo strategico mobile, Legends of Runeterra, il card game online di casa Riot Games, il frenetico Rocket League e gli scacchi, disciplina ricca di storia e fascino. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 2 febbraio 2022 sul sito ufficiale della competizione, mentre i primi scontri si vedranno già il 3 febbraio.

Le squadre si contenderanno dunque la vittoria fino ai primi giorni di aprile, inseguendo il sogno di guadagnarsi il titolo di miglior selezione universitaria a livello nazionale, per poi andare a rappresentare il Paese e il proprio istituto in Europa. Un’opportunità davvero unica per tutti i pro-player in erba che vogliono mettersi alla prova.

Amazon UNIVERSITY Esports Italia conta a ogni edizione sempre più partecipanti tra università e studenti di tutta la penisola, favorendo ancora di più la socializzazione tra i ragazzi e accrescendone lo spirito di squadra. Così facendo si crea una community universitaria dove condivisione e senso di appartenenza diventano i pilastri su cui si fonda la competizione, la quale si pone non solo l’obiettivo di scovare nuovi talenti, ma anche di essere un’esperienza arricchente e stimolante per tutti i partecipanti e per il settore in generale.

Anche in questa ultima edizione, Amazon UNIVERSITY Esports sarà supportata da diversi sponsor come ACER Predator, Intel e Samsung, che confermano così il loro sostegno per l'ecosistema esport e soprattutto per le competizioni in ambito universitario. Per quanto riguarda l’organizzazione del torneo, invece, GGTech si affiderà alla collaborazione di PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo e punto di riferimento del settore a livello nazionale.