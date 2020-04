Amazon USA: al momento non è possibile effettuare i pre-order dei videogiochi

A quanto pare il sito americano di Amazon ha deciso di non accettare più i preordini su una grande quantità di giochi e hardware di prossima uscita. La classica procedura del pre-order è infatti stata sostituita con la scritta "attualmente non disponibile".

Sebbene Amazon non abbia fornito alcun commento ufficiale sull'improvviso cambio di programma, la giustificazione più accreditata sembra convergere sull'epidemia di Coronavirus. Al momento questa particolare gestione dei pre-order sembra affliggere solo la versione americana del famoso store e non sappiamo se tale politica potrà essere applicata anche ad altri mercati. Abbiamo provato con alcuni dei titoli più attesi del momento, come Ghost of Tsushima o Cyberpunk 2077, ed effettivamente in entrambi i casi ci è stata esclusa la possibilità di effettuare il pre-order.

Già all'inizio di marzo, Amazon ha cercato di facilitare la consegna dei beni essenziali rispetto ad articoli come i videogiochi che non sono stati ritenuti come tali. Il problema potrebbe però dipendere anche dalla stessa catena di produzione dei videogiochi che in un momento delicato come questo ha visto ridurre la sua capacità.

Intanto, sebbene Microsoft e Sony abbiano confermato la volontà di rispettare le date di uscita per le rispettive console next-gen, le voci su un possibile rinvio non sembrano trovare soluzione di continuità.