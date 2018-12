Amazon USA scherza sulla data di lancio di Cyberpunk 2077: uscirà nel 2099!

Le continue fughe di notizie a tema videoludico provenienti da Amazon USA devono essere la causa dell'ultima, singolare trovata escogitata da un anonimo dipendente del popolare negozio che ha pensato di fissare la data di uscita "placeholder" di Cyberpunk 2077 dapprima al 2030 e, successivamente, al 2099!

Come confermato dalle fonti citate dai colleghi di DualShocker, l'iniziativa intrapresa dal misterioso dipendente di Amazon USA è nata per rispondere in maniera goliardica alle sempre più frequenti richieste pervenutegli da parte di chi, giustamente, non vede l'ora di capire quando potrà indossare i panni del netrunner V per scoprire se nei bassifondi di Night City si parla il portogrechese di Waterworld o lo slang cityspeak di Blade Runner.

Nel momento in cui scriviamo, l'uscita del kolossal sci-fi di CD Projekt è ritornata su un ben più "rassicurante" 31 dicembre del 2019, una data fittizia che, in puro stile placeholder, non indica il vero giorno di lancio di Cyberpunk 2077 ma serve solo per fissare una finestra di commercializzazione ipotetica per coloro che desiderano effettuare il preordine del gioco.

A tal proposito, è stato lo stesso Community Lead Designer di CD Projekt RED, Marcin Momot, a specificare che Cyberpunk 2077 sarà disponibile "quando sarà pronto", un messaggio che viene ribadito con la cartolina natalizia animata che il team polacco ha pubblicato sui propri canali social per suggerire come il titolo sia ancora nel pieno della fase di sviluppo e che, di conseguenza, ci sarà da attendere ancora a lungo prima dell'annuncio della data di commercializzazione definitiva su PC, PS4, Xbox One e, perchè no, PS5 e Xbox Scarlett.